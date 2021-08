A equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu 150 quilos de maconha e prendeu, em flagrante, dois homens no bairro Village do Sol, em Guarapari. Eles são apontados por fazerem distribuição de drogas na Grande Vitória.

Durante as investigações, as equipes do Denarc conseguiram identificar o local onde os entorpecentes ficavam guardados e passaram a monitorar os suspeitos, que usavam uma casa exclusivamente como depósito das drogas.

“Em posse das informações, a equipe se deslocou até a residência e avistou um veículo suspeito e uma grande caixa de isopor, que geralmente é usada para guardar entorpecentes. Um dos policiais se aproximou no muro do lado do imóvel e conseguiu ver dois indivíduos cortando tabletes de maconha”, conta o titular do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni.

Com o flagrante, o policial pulou o muro e conseguiu deter um dos suspeitos. O outro indivíduo tentou correr, mas foi preso por policiais que estavam em frente à residência. Ao realizarem buscas, foram encontrados 190 tabletes de maconha, totalizando 150 quilos.

Eles foram encaminhados ao Denarc, autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).