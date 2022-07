O Mex Guarapari realizará no dia 16 de julho o 3º Arraiá do Mex, o arraiá oficial de Guarapari. Uma edição que promete agradar desde a família até os baladeiros de plantão. Para isto foram criados dois ambientes distintos no evento o “Vila Caipira” e o “Mex Festeja”, ambos contam com uma grande produção cênica, artística e também muitas novidades para a noite.

O ambiente “Vila Caipira” inicia às 19h e se estende por toda noite. Terá apresentação de moda de viola e uma bela decoração temática. Além de barracas com comidas típicas diversas, rodada livre de caldos de 19h às 21h, brincadeiras com recreadores para as crianças, touro mecânico e outras muitas novidades.

Já o espaço “Mex Festeja” inicia a partir das 22h e vai até o amanhecer. Uma grande balada com atrações inéditas, iniciando com sucessos do Sertanejo Universitário, Djs de música eletrônica e a energia eletrizante do funk. Em breve será divulgado as atrações.

INGRESSOS:

Os últimos ingressos do lote promocional estão sendo vendidos pelo valor de R$30,00 reais com direito a open caldos de 19h até 21h. O valor do ingresso da direito aos ambientes: “Vila Caipira” e o “Mex Festeja”.

*Exceto Camarote e Lounges, que são vendidos a parte.

Obs: valores sujeito a alteração de lote com aviso prévio.

Informações e vendas: 27-999616464 WhatsApp

*Informe Publicitário