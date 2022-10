Com a inauguração da unidade, que acontece em 27 de outubro, a rede de franquias de lanchonetes temática movimenta o mercado de trabalho do Litoral do Espírito Santo. São cerca de 40 vagas em áreas como recepcionista, auxiliar de cozinha, operador de caixa e chapista.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o mercado de trabalho tem ganhado fôlego e apresenta um cenário otimista. Em 2021, somente no mês de novembro, o Brasil registrou 324,1 mil novos postos de trabalho com registro em carteira. Tais dados refletem a realidade da Mundo Animal, que está com 40 vagas abertas na nova unidade de Vila Velha, no Litoral do Espírito Santo.

“Estamos sempre em busca de pessoas esforçadas e que consigam incorporar a magia do nosso negócio. Na Mundo Animal os nossos guias de expedição, como são chamados uma parte dos nossos colaboradores, fazem parte da experiência temática, então mais do que capacidade de atuação, é fundamental saber encantar. Do ponto de vista da economia, sempre buscamos por fornecedores e colaboradores locais, justamente para movimentarmos e fomentarmos ainda mais a economia da cidade que estamos nos inserindo. Isso traz impactos muito positivos sempre. As pessoas que entram para a Mundo Animal ganham uma nova família”, comenta Jian Lorenzetti, diretor de Implantação da M&A Franchising.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO EM VILA VELHA

Em 27 de outubro a marca inaugura a nova unidade, abrindo cerca de 40 vagas. As contratações incluem recepcionista, operador de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar de copa, recreacionista, chapista e atendente de lanchonete.

Para as vagas disponíveis na unidade de Vila Velha, os interessados deverão enviar o CV para o e-mail: vagasmavilavelha@gmail.com Nenhuma das funções exigem experiência, o único requisito é que o candidato seja proativo e tenha muita atitude.

SOBRE O MUNDO ANIMAL

Criada para oferecer uma experiência diferenciada ao público, a primeira unidade da Mundo Animal foi inaugurada em 2011, pelo empresário Ari Andrade da Silva, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Com uma proposta temática e ambiente familiar, a marca ganhou sucesso rapidamente e em pouco tempo teve sua estrutura ampliada, além de novas unidades em diferentes regiões do país.

Em 2018, foi criada a holding M&A Franchising que passou a franquear a marca, que já conta com 60 unidades. Foi neste período que a Mundo Animal deu início ao um projeto de reformulação, trazendo uma proposta de gastronomia aliada a experiência e um padrão de qualidade a todas as lanchonetes. Em 2022, mais 40 unidades deverão ser inauguradas e até 2023, a franquia deverá ter mais de 110 unidades em funcionamento.