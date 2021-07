Uma ação das Policias Civis de Minas Gerais e do Espírito Santo prendeu o ex-secretário de Esportes da Prefeitura de São José do Jacuri em Minas Gerais.

Anderson Christian de Oliveira Costa, 37 anos, mais conhecido como “Momó”, na Região Centro-Nordeste de Minas, foi preso em Vitória e levado para uma delegacia de Polícia Civil da capital capixaba.

Anderson Christian é acusado de matar, com três tiros na cabeça, a sua ex-namorada, Natália Epifânia de Oliveira, 23 anos, na madrugada do domingo (11), durante uma festa que estava sendo realizada em um sítio, em São Pedro do Suaçuí, cidade próxima de São José do Jacuri. A prisão preventiva do ex-secretário já estava decretada pela justiça.

Natália havia terminado um relacionamento com Anderson há seis meses e vinha sendo ameaçada, mas não havia denunciado o ex por medo de ser morta. Os tiros foram no meio da festa, várias pessoas presenciaram o momento em que ele atirou contra a ex.

O delegado Rodrigo Nalon, da Delegacia de Polícia Civil de Peçanha (MG), disse que o ex-secretário, investigado pelo feminicídio, foi preso no Centro de Vitória e deve ser trazido para Peçanha nos próximos dias. “Ainda vamos articular com a Polícia Civil do Espírito Santo a logística para trazer o investigado para a Comarca de Peçanha”, disse o delegado.

O delegado ainda afirmou que. “Foi uma emoção surreal. Sei que isso não vai trazer a Natália de volta, mas traz um alento para a família”, disse o delegado.