Bastante criticado durante a fase mais difícil da pandemia, onde foi preciso decretar medidas mais duras para evitar o caos na saúde devido ao vírus do Covid-19, o governo de Renato Casagrande (PSB) mostra que, com muito trabalho, a gestão está no caminho certo.

Agora, com o Estado praticamente todo em Risco Baixo para o contágio e com os vários investimentos sido feitos pelo governo do Estado em diversas cidades, podemos dizer que o gestão de Casagrande trilha com segurança no caminho correto para o desenvolvimento do Estado.

Alguns dados. Vamos a alguns fatos realizados no governo, para mostrar que o trabalho não parou e que o trabalho continua:

* 2ª fase do programa CNH Social 2021, com a oferta de 2.500 vagas para pessoas de baixa renda conquistarem uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de forma gratuita

* Obras de pavimentação da Rodovia ES-421, no trecho entre Conceição da Barra e a Vila de Itaúnas. Ao todo, foram asfaltados mais de 20 quilômetros de extensão da rodovia, que conta agora com duas pistas e acostamento.

*Inauguração de ponte em Iúna, obras do muro de contenção e as instalações da Maternidade da Santa Casa e anunciamos mais investimentos com a construção de quadra no distrito de Pequiá.

*Em Boa Esperança foram assinadas as ordens de serviço para obras de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antônio dos Santos Neves, que também vai receber uma nova quadra poliesportiva. Será construído um novo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) passou a atender o município.

*O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) retoma as operações de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Para essa opção de crédito, o Fundo de Garantia de Operações (FGO) aprovou cerca de R$ 173 milhões para serem disponibilizados aos clientes do banco capixaba. O Pronampe pode ser contratado por micro e pequenas empresas, incluindo as beneficiárias do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), ou profissionais liberais que foram afetados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e, por isso, precisam de ajuda financeira.

*A Secretaria da Justiça (Sejus) irá investir R$ 155 milhões em obras e equipamentos voltados ao sistema prisional capixaba. Os recursos fazem parte do Plano de Investimentos Públicos (PIP) do Espírito Santo e que irá contemplar investimentos em todas as áreas do executivo até dezembro de 2022

*Cursos do programa Qualificar ES, do Governo do Estado, exclusivos para mulheres. São 7.500 vagas em dez opções de cursos on-line e gratuitos para mulheres residentes no Espírito Santo, com acesso à internet.

Para quem quer conferir diretamente sobre os trabalhos do Estado, esses e outros investimentos podem ser vistos nas redes sociais do governo ou no site principal do governo do Estado que é https://www.es.gov.br/