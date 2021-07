Nomeada pelo governador Renato Casagrande para o cargo de Diretora presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), Joana Magela, nomeou Bárbara Carneiro Carniçali, Diretora administrativa e financeira, Kátia Muniz Côco, Diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária e Debora Cristina Niero, Diretora de Gás Canalizado e Energia.

Essa Diretoria Colegiada, órgão máximo da ARSP, ser formada por quatro mulheres, com composição 100% feminina faz com que a ARSP se destaque mais uma vez no cenário estadual. “Ter mulheres no comando de órgão público demonstra a capacidade feminina em cargos de gestão. A confiança depositada em nós comprova que o governo capixaba valoriza e reconhece a competência feminina, dando oportunidade a profissionais que agregam a esta Agência Reguladora, independentemente do gênero. O que deve ser considerado não é o gênero e sim a competência e profissionalismo na condução dos trabalhos” disse Joana Magela.

Ela ainda ressaltou o agradecimento a confiança do governador. “Esta nomeação, além de desafiadora, demonstra o reconhecimento e confiança no meu trabalho. O governador me deu uma grande missão e estou pronta e muito motivada para entregar resultados positivos para a sociedade capixaba, melhorando a prestação dos serviços públicos regulados através de uma regulação eficiente. Iremos dar continuidade aos projetos em andamento, ser ter prejuízos com mudanças de diretoria.”

Inédita. Essa é a primeira vez que a ARSP possui uma diretoria composta exclusivamente por mulheres, essa é a única empresa ou órgão público capixaba que possui no seu comando apenas mulheres.

“Ser a primeira Agência Reguladora do Brasil dirigida apenas por mulheres é uma conquista que só demonstra a competência e confiança que nós estamos recebendo do Governo do Estado. Infelizmente isso não deveria ser uma pauta, essa oportunidade deveria ser corriqueira, mas aos poucos mostraremos que não é apenas o “toque feminino” que importa, mas sim o poder e a igualdade de sermos lideranças em uma instituição de grande importância’, disse Bárbara Carneiro Caniçali, Diretora Administrativa Financeira

Perfil técnico. Além da formação 100% feminina, a indicação de servidores de carreira para composição da Diretoria, com a efetivação da servidora Joana Magella no cargo de Diretora Presidente e a designação da servidora Debora Niero para o cargo de Diretora de gás e energia. Demonstra que o governador Renato Casagrande aposta no perfil técnico e independente, para exercer um trabalho com imparcialidade, sem interferências externas.

“Eu tive um excelente exemplo em casa, por ter uma mãe que liderou a criação dos filhos e as finanças do lar. Isso serviu como referência de liderança feminina. Entretanto, para as mulheres conseguirem espaço como gestoras no mercado de trabalho é preciso muito mais do que inspiração familiar, é preciso capacitação e comprometimento. A todo momento você deve se aperfeiçoar, mostrar competência e resultados no trabalho”. Kátia Muniz Côco – Diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária.

“Em reuniões técnicas presenciei gestoras relatarem sobre as dificuldades enfrentadas. Muito se fala sobre o quanto é necessário promover a inclusão feminina e sobre igualdade de gênero no mercado de trabalho, em especial nos cargos de direção. No entanto, oportunidades reais não são criadas, mas, aqui temos um exemplo do reconhecimento da nossa competência e capacidade”, disse Debora Cristina Niero – Diretora de Gás Canalizado e Energia.

Conheça a ARSP

A Agência de Serviços Públicos – ARSP tem por finalidade, regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado do Espírito Santo, os serviços de saneamento básico abrangendo abastecimento de água e esgotamento sanitário, pedágios das rodovias, energia elétrica e gás natural.

A ARSP, como órgão regulador, tem como competência elaborar normativos contendo diretrizes para que as concessionárias possam seguir e assim oferecer uma prestação de serviço adequada à sociedade. Através de suas fiscalizações periódicas busca reduzir os abusos, exigir qualidade e eficiência na prestação do serviço público. Além disso, a Agência é responsável pela regulação tarifária dos setores de saneamento básico, infraestrutura viária com pedágio e gás natural canalizado, fixando, portanto, as tarifas pagas pelos usuários dos serviços.

Sendo assim, a ARSP exerce um papel de suma importância para a sociedade capixaba, uma vez que busca contribuir para o desenvolvimento do Estado e qualidade de vida de sua população, pela promoção do acesso, qualidade e continuidade dos serviços públicos de saneamento básico, infraestrutura viária com pedágio e gás canalizado e estudos na área de energia elétrica.