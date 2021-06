Na tarde desta quarta-feira (09) aconteceu na Câmara de Vereadores uma audiência pública para debater a situação do transporte coletivo no município de Guarapari. Desde o começo da semana, os funcionários da empresa Lorenzutti, responsável pelos ônibus, estão em paralisação devido aos atrasos no pagamento dos salários e vales-alimentação.

A audiência, que foi requisitada pelo vereador Denizart Luiz, teria como os principais temas debatidos: a paralisação dos funcionários, as possíveis irregularidades no contrato com o município, a licitação que ocorreu em 2016 e as alegações de falência da Lorenzutti.

Sem representantes. No entanto, em vez destes questionamentos, o ponto que foi muito frisado pelos vereadores foi a suposta falta de interesse da Lorenzutti e da Prefeitura Municipal de Guarapari, que não enviaram representantes, e com isso inviabilizaram a audiência, visto que os parlamentares e funcionários não poderiam fazer as perguntas pertinentes à questão.

Envio de mensagens

Outro ponto que levantou um debate logo no começo da sessão foi o possível envio de mensagens da empresa Lorenzutti para os funcionários que estavam em frente à Câmara, solicitando o comparecimento deles no escritório para “tratar assuntos relacionados ao contrato”, que foi mal interpretado pelos trabalhadores.

Pedido de CPI

Em outro momento, o vereador Rodrigo Borges foi à tribuna e discursou, pedindo principalmente a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que teria o poder de polícia, para investigar, e principalmente intimar e conduzir os depoentes à Câmara, visto que nesta audiência só estiveram presentes os parlamentares e os representantes dos trabalhadores e do Sintrovig.

Paralisação continua

Por fim, após o término da audiência pública, o funcionário da empresa, Samuel Rodrigues, confirmou que os motoristas e cobradores irão continuar com a paralisação até que a empresa pague tudo que é devido, como o salário, o vale-refeição, o FGTS que não é depositado e as parcelas do acordo feito no ano passado.