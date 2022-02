E a cidade de Guarapari continua sendo base para diversos criminosos. Um homem de nome Paulo José Lisboa, de 53 anos, que é um serial killer conhecido como “maníaco da corrente”, Lisboa foi encontrado morto nesta sexta-feira (04), em Guarapari. Segundo a PM, o corpo dele foi achado pela esposa, que estava em outra cidade e retornou para casa depois de 15 dias.

O corpo estava em cima da cama em estado avançado de decomposição em uma residência no bairro Itapebussu. Segundo a PM, um vizinho afirmou que não via a vítima desde a última segunda-feira (31).

A Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver.

Histórico. Em sua ficha o “maníaco da corrente”, tem acusações de homicídios no Espírito Santo e em São Paulo. Durante os anos 1990, o serial killer obteve projeção na mídia após ser condenado pelo assassinato de cinco pessoas e espancamento de outras seis em São Paulo, tendo como alvo principal mulheres e travestis que ofereciam serviços sexuais nas ruas do interior paulista, além de usar uma corrente para estrangular as vítimas.