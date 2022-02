Um novo rumor surgiu nas redes sociais e grupos de WhatsApp na cidade: a bailarina Thainara Gonçalves, de Guarapari, estaria na Casa de Vidro, do Big Brother Brasil. Os boatos começaram após um story misterioso da ex-bailarina do Faustão no Instagram, através de sua assessoria.

A casa de vidro. Essa dinâmica consiste em um cômodo, com paredes de vidro, que vai abrigar possíveis novos participantes do programa Big Brother Brasil. Na edição de 2022, serão 2 participantes que entrarão na casa mais vigiada do país.

A Globo informou que, no BBB22, serão um homem e uma mulher que serão os habitantes do espaço. Eles já estão confinados em um isolamento individual que durará 7 dias. A emissora também deixou claro que os novos integrantes estão devidamente vacinados e serão testados para a Covid-19 antes de entrarem na casa.

Quem é Thay Gonçalves? Nativa de Guarapari, Thainara Gonçalves é formada em balé clássico e se especializou em Jazz. Ela conta com 19,2 mil seguidores no Instagram.

A bailarina contou ao Portal 27 em reportagem que dança há quase 20 anos. Já foi bailarina oficial de diversas celebridades, como Zezé di Camargo e Luciano, Wesley Safadão, Dennis DJ, Péricles e Pocah, por exemplo. Ela também foi protagonista no clipe da música Bruninha, dos cantores Mc Kevinho e Tierry.

Caso confirmada a presença de Thay no Big Brother Brasil, não será a primeira vez da capixaba na Rede Globo: Thainara ficou conhecida por ser dançarina no Domingão do Faustão. Ela contou, na ocasião, ao Portal 27, sobre a visibilidade que o programa aos domingos deu à sua carreira.

“Foi maior que eu imaginava, recebi muitas mensagens no WhatsApp, Facebook, Instagram, muitos amigos me marcando no stories. O pessoal da minha Guarapari querida me mandado mensagem dizendo que estavam orgulhosos. Até ligação dos Estados Unidos eu recebi. Fiquei muito feliz com tanto carinho”, conta.

Thainara, que já apareceu diversas vezes aqui no Portal 27, já foi fotografada no projeto Ensaios 27 pelo artista multimídia Marcelo Moryan. Confira aqui as fotos na íntegra para relembrar esse momento!

E aí, será que Thainara irá representar Guarapari no BBB 22? Vamos descobrir!