O município de Vila Velha celebrou, nesta quinta-feira (23), o aniversário de 489 anos de fundação, data que marca também o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. Para reforçar a parceria com a população canela-verde, o Governo do Estado anunciou R$ 84,8 milhões em novos investimentos na cidade. Será feita a infraestrutura urbanística do Morro do Moreno, além da reurbanização do trecho da orla de Vila Velha entre os bairros Interlagos e Ponta da Fruta e a execução da rede de drenagem e pavimentação de vias públicas.

Durante a manhã, o governador Renato Casagrande, ao lado do prefeito Arnaldinho Borgo e demais autoridades, acompanharam o tradicional desfile cívico militar pelas ruas do Centro de Vila Velha. Também foi realizada a transferência simbólica da Capital do Estado para o município de Vila Velha neste dia 23 de maio.

“Estamos realizando um conjunto de obras em Vila Velha, em parceria com a Prefeitura. Hoje anunciamos novos investimentos que vão colocar o município ainda mais na rota do turismo capixaba. A urbanização do Morro do Moreno ficará linda e será um grande atrativo para quem gosta praticar esportes ou simplesmente contemplar aquela bela vista. Já a reurbanização da orla entre Interlagos e Ponta da Fruta vai dar mais dinamismo para aquela região, além de mais conforto aos moradores”, pontuou o governador.

Casagrande destacou o avanço nas obras de macrodrenagem para enfrentar os problemas causados pelas chuvas. “Parte da cidade fica abaixo do nível do mar, além de ser cortada por vários rios e canais. Por isso, além de alagar rapidamente, a água demorava a escoar. Por isso, fizemos a implementação de estações de bombeamento, galerias, canais, diques e comportas para acabar com esse problema histórico. Agora estamos anunciando novas intervenções de drenagem e pavimentação de ruas dentro do maior plano de macrodrenagem da história do Estado e que está sendo feito em Vila Velha”, completou.

O prefeito de Vila Velha também comentou sobre os anúncios: “São investimentos que mostram nossa preocupação com o desenvolvimento da nossa cidade. Vamos potencializar o turismo, com o Morro do Moreno tendo mobilidade, acessibilidade, pontos de contemplação. A orla, de Nova Ponta da Fruta até Interlagos, no primeiro trecho de construção, vai permitir que as pessoas tenham calçadão, iluminação, ciclovias, praças, opções de lazer. Depois que todos os trechos estiverem prontos serão 32 quilômetros de orla interligados. Algo que poucas cidades no Brasil possuem”, ressaltou Arnaldinho.

Novos investimentos

A obra de infraestrutura do Morro do Moreno prevê construções de pórtico, guarita, recepção, estacionamento, playground, restaurante e de dois mirantes. Na orla, entre Interlagos e Ponta da Fruta, será executada obra de urbanização, incluindo drenagem, pavimentação e implantação de ciclovia. Já em diversas vias públicas do município está prevista execução de tratamento superficial betuminoso, drenagem e pavimentação com assentamento de blocos pré-moldados.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destaca a importância da parceria que o Governo do Estado tem com os municípios capixabas. “Realizamos investimentos em todas as regiões e assim favorecemos o desenvolvimento integrado do nosso Espírito Santo, levando mais infraestrutura e qualidade de vida para a população das nossas cidades”, disse.

“Mais um investimento do Governo do Estado para melhoria da mobilidade urbana. Levar o desenvolvimento de forma ordenada e proporcionar mais qualidade de vida a todos os municípios do Espírito Santo é um dos grandes compromissos deste governo”, frisou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.