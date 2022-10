Bares e restaurantes que tiveram queda de faturamento trimestral poderão contar com o apoio de uma nova linha de crédito lançada pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em parceria com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindibares) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). A nova linha, lançada nesta quinta-feira (27), vai impulsionar a recuperação das empresas do setor que estejam enfrentando dificuldades econômicas.

A linha será disponibilizada para as empresas que comprovem as perdas, a partir do extrato do Simples, como parte da estratégia adotada pelo Bandes para incentivar as atividades produtivas por meio do crédito. Os financiamentos podem chegar a R$ 1 milhão para capital de giro em condições atrativas para o empresariado, seja para manter o fluxo de caixa, renovar estoques ou fazer pagamentos, com prazo total de até cinco anos, considerando carência de um ano. A linha é considerada sem juros, uma vez que o recurso financiado só tem correção pela taxa Selic.

O diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, destacou que a linha de crédito, chamada FortalecES, promete conferir dinamismo à economia nos próximos meses. “A proposta é que a linha atue como um programa permanente para a recuperação de empresas do setor comercial, sobretudo bares e restaurantes. Esta é uma linha criada a partir da escuta atenta das demandas empresariais e do entendimento de que o segmento necessita de mecanismos de crédito que sejam adaptados à realidade de algumas empresas que encontram dificuldade em operar”, salientou Munir Abud.

Portabilidade de dívidas. Outra medida anunciada a partir da parceria entre Bandes e Sindibares é a possibilidade de fazer a “portabilidade” de débitos do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), lançado pelo Governo Federal, para o Bandes com juros menores e carência alongada. A alternativa pode atender às empresas que optaram no passado pelo financiamento do Governo Federal e agora poderão contratar recursos no Bandes para quitar esses débitos.

A modalidade permitirá ao empresário um ganho significativo nas condições operacionais, com redução da taxa de juros indexada apenas à Selic e maior prazo para a quitação dos novos contratos. “Estamos fazendo uma composição financeira para o empresário quitar seus contratos Pronampe, por meio de uma linha de crédito muito mais vantajosa neste momento, permitindo a melhoria da saúde financeira dos negócios”, explicou Munir Abud.

O prazo das operações contratadas via Pronampe é de 2 anos, com juros de 6% ao ano mais a taxa Selic. “A linha de financiamento ofertada pelo Bandes é mais vantajosa porque tem prazo total de até cinco anos, contando um ano de carência e apenas a taxa Selic. Ou seja, o empresário poderá ter uma redução de seis pontos percentuais nos novos contratos e ainda alongar o pagamento para até cinco anos”, complementou o presidente do banco capixaba.

Condições operacionais

FortalecES

Valor financiável: de R$ 31,5 mil até R$ 1 milhão

Taxa de juros: SELIC ao ano.

Prazo total: até 5 anos

Carência: até um ano

Atendimento: gecor@bandes.com.br