As intensas precipitações que assolam o Espírito Santo desde a noite de sexta-feira (22) causaram danos significativos na cidade de Mimoso do Sul, situada no Sul capixaba. De acordo com Leonardo Ferreira, coordenador da Defesa Civil do município, a cidade está enfrentando uma situação devastadora, e equipes de resgate estão em ação para auxiliar as vítimas neste sábado de manhã (23).

Conforme relatado pelo coordenador, o nível do rio que atravessa a localidade permanece elevado, e a cidade está enfrentando a falta de funcionamento de unidades de saúde e supermercados. Um boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual indicou que o volume de chuva em Mimoso do Sul ultrapassou os 200 milímetros em um período de 24 horas, um índice bastante significativo. O estado já registra mais de 100 pessoas desalojadas.

Situação de emergência. O Estado do Espírito Santo enfrenta uma situação de emergência devido às intensas chuvas, que resultaram em mais de 100 desalojados durante a madrugada desta sexta-feira (22). O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande em uma coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado (23). Como resposta a essa emergência, as equipes da Defesa Civil estão sendo realocadas para as áreas mais afetadas. Serão duas equipes dedicadas a coordenar os esforços de resposta aos danos causados pelas chuvas em Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí.

O aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim está mobilizando dois helicópteros do Notaer para auxiliar no resgate de pessoas afetadas, transporte de pacientes e outras demandas emergenciais. Em virtude da situação de emergência, o governo estadual irá disponibilizar o Cartão Reconstrução no valor de R$ 3 mil para aquisição de móveis e eletrodomésticos, sendo que um levantamento será realizado para determinar o número de famílias necessitadas.

Além disso, durante a coletiva de imprensa, foi revelado que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo devolveu R$ 17 milhões em recursos economizados, os quais serão direcionados para o Fundo de Defesa Civil.