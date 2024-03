Após o anúncio do apoio oficial de Fabricio Petri (PSB) à pré-candidatura de Leo Português (PSB) a prefeito de Anchieta, a agenda conjunta das duas lideranças foi intensificada nos últimos dias. Fabricio e Leo estão agora mais unidos do que nunca percorrendo a cidade e deixando claro que o prefeito está determinado a transferir seu capital político para aquele que aposta na sua sucessão.

Vale ressaltar a experiência de Leo, reconhecido por sua colaboração com o prefeito em diversas iniciativas governamentais. Leo, que atualmente desempenha o papel de Secretário de Governo no município, acumula experiências que inclui sua atuação como vereador de Anchieta, Secretário de Infraestrutura e de Turismo. Já atuou também na Segurança Pública da cidade. Visto como aliado de primeira hora e de confiança de Fabrício, essas são as características que o colocam para disputar o cargo de prefeito, avaliam lideranças locais.

Fabricio e Leo têm intensificado suas agendas conjuntas, focando em diferentes áreas de atuação em Anchieta. Enquanto priorizam visitas às escolas do município para demonstrar seu compromisso com a Educação, destacam-se as recentes visitas ao Centro de Educação Infantil Criança Feliz e à Escola Amarílis Fernandes Garcia.

Ao mesmo tempo, os dois têm acompanhado de perto o importante trabalho de revitalização das estradas de Anchieta, com ênfase na aplicação de revsol nas comunidades de Olivânia e Emboacica, garantindo assim uma infraestrutura de qualidade para os moradores.

Entre as agendas também estão inspeções regulares nas obras em andamento nas comunidades de Planalto e Nova Anchieta, assegurando que as necessidades da população sejam atendidas de forma eficiente.

Essa parceria deve se intensificar nas próximas semanas, com a proximidade do calendário eleitoral. Anchieta é um município que chama atenção pela boa gestão. A cidade, que há oito anos estava com a administração pública endividada, retomou sua capacidade de investimento, é líder em diversos rankings – empreendedorismo e geração de empregos, por exemplo – e é vista como referência não só na Região Sul, mas também no Espírito Santo.