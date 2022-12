Mais um fim de ano chegando e a pianista, cantora e professora de música Vanessa Loyola preparou um evento especial para seus alunos. Trata-se do 2º Recital de Piano intitulado “Amor e Música” que acontece na próxima semana.

O evento particular será realizado na próxima quinta-feira (8), às 16h no Terraço Eventos em Santa Mônica e é também a confraternização de fim de ano entre pais e os alunos que fazem aulas com Vanessa. O objetivo é que eles tenham a experiência de se apresentar ao público e mostrar seus talentos.

Durante o 2º Recital vão acontecer as apresentações dos alunos, peça de teatro, música ao vivo e participações especiais. A cantora ressalta sua satisfação com o evento. “Respiro música desde muito criança e a carrego como ofício com paixão por toda a minha vida. Vejo a educação musical como uma ferramenta grandiosamente transformadora. Cada aluno tem um significado muito especial pra mim; ensino e aprendo com eles todos os dias. Sou só amor e gratidão”, disse ela.

A cantora ressalta ainda que a realização dessa proposta de recital, desde a sua primeira edição no ano passado, só é possível com a colaboração dos pais, dos alunos, dos fornecedores e dos apoiadores do evento. Este ano eles são:

