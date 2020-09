Durante a manhã desta quarta-feira (16), Gedson Merízio, pré-candidato a prefeito pelo PSB, confirmou que o vice da chapa será Carlos Alberto Machado, popularmente conhecido como Kaká, do PSL. Gedson, ao ser questionado sobre os apoios recebidos e do vídeo que rodava na internet, no qual Casagrande desejava sorte a ele, afirmou: “Eu era subsecretário do governo dele. Sou o candidato do Governador”.

O pré-candidato também explicou como será feita a coligação política, contando com uma junção entre PSB, PSL, PV e Podemos, além de relatar que serão lançados também 26 pré-candidatos a vereador, no entanto não descartou a possibilidade de mudanças ou mais coligações.

Sobre os projetos, Gedson afirmou que sua gestão será pautada em três eixos principais, sendo eles o fortalecimento da economia do turismo, o fomento econômico da agricultura e a atração de novos negócios e indústrias para a cidade. O PSBísta disse que conta com o apoio do governo estadual para realizar os objetivos.

“Na minha gestão eu irei focar em três eixos principais para fortalecer a economia, claro que também darei atenção aos outros setores, vou fortalecer o turismo da cidade, fomentar a economia da agricultura, que gera muitos empregos, e captar a atenção de indústria e novos negócios, já que contaremos com a presença do governo estadual para nos ligar com os grandes investidores”, comentou Gedson.

Sobre a saúde municipal, o pré-candidato afirmou que irá continuar e finalizar o projeto do Hospital Cidade Saúde, e irá contar com o apoio do Estado do Espírito Santo para equipá-lo e dar os investimentos necessários para colocá-lo em funcionamento.

“Nós iremos terminar, equipar e entregar o hospital já montado e pronto para uso, claro que contamos com a ajuda do governo estadual para isso, porém a administração será 100% municipal, apesar de usarmos o braço do governo para ajudar na conclusão”, continuou o PSBísta.

Em relação aos moradores em situação de rua, Gedson contou que irá trabalhar com a gestão, mapeando e distribuindo recursos na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SETAC), podendo dessa forma mapear e ajudar com que esses moradores voltem para seus municípios, e, caso sejam de Guarapari, dar o apoio necessário para que eles sejam ressocializados.

“Sobre essa questão nós precisamos ter gestão, tem faltado em Guarapari a gestão, por exemplo na distribuição de recursos na SETAC. Nós propomos mapear e distribuir bem os recursos, dessa forma iremos descobrir de onde vem esse morador para enviá-lo ao seu município e se for daqui nós vamos trazer para o poder público para tratar”, seguiu a fala de Gedson.

Por fim, o pré-candidato a prefeito, Gedson Merízio afirmou que o governo será pautado na geração de empregos para os cidadãos guaraparienses, e que não irá abandonar as obras que estão sendo feitas agora, irá concluir os projetos do atual prefeito.

“Meu governo será pautado no emprego, na renda, vamos atrair investimentos para todas as áreas, e com isso, geraremos muitas vagas de trabalho, também irei concluir todos os projetos do atual prefeito, não pretendo abandonar nenhuma dessas obras”, finalizou Gedson Merízio.

Por João Pedro Barbosa