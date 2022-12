As lojas do Extrabom localizadas em seis pontos de Guarapari terão horário especial de funcionamento a partir desta segunda-feira (12). O período de abertura das unidades varia, sendo que haverá supermercados com expediente até meia-noite aos sábados. O horário especial de verão vai até 26 de fevereiro, incluindo o feriado de carnaval.

Para isso, o Grupo Coutinho ampliou o número de colaboradores nas lojas. A rede abriu mais de 180 vagas temporárias para o reforço das equipes, incluindo novos açougueiros, operadores de caixa, embaladores, auxiliares de padaria, entre outros.

As unidades situadas nos bairros Centro e Areia Preta vão iniciar o expediente meia hora antes e encerrarão as atividades uma hora mais tarde. O atendimento de segunda a quinta-feira será das 6h30 às 22h. A diferença entre os dois estabelecimentos ocorre apenas a partir das sextas-feiras, quando a loja do Centro seguirá aberta até as 22h, incluindo sábado, e no domingo prolongado até às 20h. Já a unidade da Areia Preta funcionará de 6h30 até meia-noite de sexta a sábado, e aos domingos das 6h30 às 22h.

Ainda no Centro, a unidade localizada próximo da Igreja Matriz terá alteração no horário apenas no encerramento das operações, com tempo de uma hora a mais para as compras de segunda a quinta-feira, com lojas a abertas das 7h às 22h, e duas horas a mais às sextas e sábados, com atendimento ao público das 7h às 23h. Aos domingos funciona das 8h às 18h. O mesmo horário vale para o Extrabom de Muquiçaba e do Extracenter, exceto no domingo, quando a loja do centro comercial fechará às 20h.

Já o Extrabom situado na orla da Praia do Morro, o atendimento ao público será especial com lojas abertas das 6h30 às 23h de segunda a quinta-feira, e das 6h30 à meia-noite, às sextas e sábados. No domingo, o expediente vai das 6h30 às 22 horas. A loja Atacado Vem abrirá de segunda a sábado das 7h às 22 e domingo das 8h às 18h.

Atacado Vem Guarapari: de 12/12/2022 a 26/02/2023

• Segunda a sábado – 7h às 22h.

• Domingo – 8h às 18h.

Muquiçaba: de 12/12/2022 a 26/02/2023

• Segunda a quinta – 7h às 22h.

• Sexta a sábado – 7h às 23h.

• Domingo – 8h às 18h.

Praia do Morro: de 12/12/2022 a 26/02/2023

• Segunda a Quinta-feira- 6:30h às 23h.

• Sexta-feira a Sábado – 6:30h a 00h

• Domingo – 6:30 às 22h.

Igreja Matriz (Centro): de 12/12/2022 a 26/02/2023

• Segunda a quinta – 7h às 22h.

• Sexta a sábado – 7h às 23h

• Domingo – 8h às 18h.

Centro: de 12/12/2022 a 26/02/2023

• Segunda a sábado – 6:30h às 22h

• Domingo – 6:30h às 20h.

Extracenter Guarapari: de 12/12/2022 a 26/02/2023

• Segunda a quinta-feira – 7h às 22h.

• Sexta-feira a sábado – 7h às 23h.

• Domingo – 8h às 20h.

Areia Preta: de 12/12/2022 a 26/02/2023

• Segunda a quinta-feira- 6:30h às 22h.

• Sexta-feira a sábado -6:30h a 00h

• Domingo – 6:30h às 22h.

