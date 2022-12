A morte de um homem afogado na praia do Una em Guarapari, levou o Sindicato dos Trabalhadores de Guarapari (Sintrag), a cobrar mais efetivo da prefeitura. O homem que morreu foi identificado como Régis Tadeu Silva Fernandes, de 33 anos. Ele pulou de uma pedra e se afogou.

Vagner Bazilio, que é diretor financeiro do Sintrag e já atuou como guarda-vidas, lamentou mais essa morte e cobra mais efetivo por parte da prefeitura. “São mais de 50 praias e nós temos um baixo contingente de profissionais. Temos hoje cerca de 80 guarda-vidas e o ideal seria pelo menos o dobro disso atuando”, explica Vagner.

Ainda de acordo com ele, o atual número não dará conta para todo o verão e ele alerta que o problema não afeta mais somente o verão, pois na chamada “Invernada”, período de baixa temporada, já acontecem eventos que mostram a necessidade de maior efetivo durante o ano todo.

“Guarapari está lotada o ano inteiro. Nos períodos da invernada, períodos com chuvas, com marés fortes, já temos vários afogamentos acontecendo. Os profissionais fazem tudo que podem, mas além do baixo efetivo, faltam equipamentos e os que existem são inapropriados e não atendem as necessidades do serviço”, explica ele, cobrando ainda os abrigos, ou postos, que em muitas praias não existem para profissionais guardarem os equipamentos e pertences pessoais.

Vagner alerta que se a categoria tivesse todo o suporte que deve ser dado pela Secretaria Municipal de Turismo, esses óbitos poderiam diminuir. “Isso poderia ter uma redução dando mais proteção para moradores e turistas. Tivemos um concurso público onde passaram 45 pessoas. Desses, somente 7 foram chamados. Já sentamos com prefeitura e secretária, mas até agora as condições não melhoraram”, explica ele.

Sem respostas. Tentamos ouvir a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, se ela teria respostas ou algo a dizer sobre o assunto, mas até o fechamento desta matéria não recebemos respostas.