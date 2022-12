Um grupo de manifestantes pró-Bolsonaro se envolveu em confrontos na Capital Federal (Brasília). De acordo com as informações até o momento, eles tentaram invadir o prédio da Polícia Federal, na Asa Norte, em Brasília, no começo da noite desta segunda-feira (12). A Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada e houve confronto.

Os apoiadores do presidente Bolsonaro atiraram pedras e vários carros foram danificados no local. Depois, atearam fogo em ônibus. Seguindo o g1, vias foram interditadas pela polícia. Após vandalizar carros no estacionamento da Polícia Federal, o grupo de se dividiu e seguiu pela Asa Norte, onde os atos de vandalismo continuaram. Carros e, pelo menos um ônibus foram queimados.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) disse: “Por enquanto estamos agindo com as forças policiais. Todas as nossas forças policiais (…) estão nas ruas”. Tiros de borracha e bombas de efeito moral foram lançada.

Prisão. A confusão seria em protesto contra a prisão de um indígena,José Acácio Serere Xavante, que participava de manifestações na capital federal. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão temporária de José Acácio Serere Xavante, pelo prazo inicial de dez dias, pela suposta prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República.

“Segundo a Polícia Federal, Serere Xavante teria realizado manifestações em diversos locais de Brasília, notadamente em frente ao Congresso Nacional, no Aeroporto Internacional de Brasília (onde invadiram a área de embarque), no centro de compras Park Shopping, na Esplanada dos Ministérios (por ocasião da cerimônia de troca da bandeira nacional e em outros momentos) e em frente ao hotel onde estão hospedados o presidente e o vice-presidente da República eleitos”, diz nota enviada pela Corte ao jornal O Globo.