O homem suspeito de matar a enfermeira Íris Rocha foi preso nesta quinta-feira (18), em uma ação conduzida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves. Segundo apuração de A Gazeta, Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos, era ex-namorado da vítima e presta depoimento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Prisão. O suspeito foi preso no início da tarde, no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Viana, na BR-262. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o homem foi preso em uma ação conjunta. “As diligências que culminaram na prisão tiveram a participação de diversas delegacias da PCES, da Subsecretaria de Inteligência da Sesp e de outras instituições, que trabalharam em conjunto”, completou a Sesp.

Agressão. Segundo a reportagem de A Gazeta, no dia 5 de outubro de 2023, Íris registrou um boletim de ocorrência relatando ter sofrido agressão do então namorado, Cleilton, preso nesta quinta-feira. Na ocasião, eles estavam juntos havia cinco meses, e a enfermeira estava grávida de 15 semanas. A vítima relatou que os dois estavam conversando quando o homem deu um golpe de “mata-leão”, e que ela chegou a desmaiar. Ao contar o que aconteceu para uma colega, Íris foi incentivada a registrar o boletim de ocorrência. Na ocasião, ela solicitou medida protetiva contra o suspeito.

O crime. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o corpo de Íris foi localizado no dia 11 de janeiro com duas perfurações no tórax. A enfermeira foi encontrada por um policial de folga em uma estrada rural de Alfredo Chaves.

No local, foram recolhidas cinco cápsulas de pistola calibre .40. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, mas, segundo parentes, os familiares só foram comunicados na segunda-feira (15). Os agentes informaram que a identificação da vítima foi desafiadora devido ao corpo estar coberto de cal, mas foi possível constatar duas marcas de tiro na região do tórax.