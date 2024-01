O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus Piúma está com edital do processo seletivo para o curso técnico de Guia de Turismo aberto. O prazo de inscrições vai até o dia 28 de janeiro. São 17 vagas disponíveis que serão realizados no período noturno. O curso tem duração de um ano e é inteiramente gratuito.

As inscrições devem ser feitas no site do Ifes de Piúma. Para participar do processo seletivo, é necessário ter 18 anos ou mais, ter concluído o Ensino Médio e não há necessidade de realização de provas para o processo seletivo.

Os profissionais formados no curso de Guia de Turismo deverão ser capazes de exercer as atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas, conforme Portaria nº 27, de 30de janeiro de 2014, do Ministério do Turismo.

Após a conclusão do curso, será possível atuar em hotéis, resorts, motéis, spas, pousadas, albergues, colônias de férias, flats, condomínios residenciais e de lazer, hospitais, clínicas e casas de repouso, além de hospedarias, estalagens, acampamentos e acantonamentos, navios, cruzeiros e plataformas de petróleo.

Mais informações sobre o processo seletivo confira o link do edital:

https://piuma.ifes.edu.br/index.php/processos-seletivos/alunos/17827-edital-01-2024-processo-seletivo-do-curso-t%C3%A9cnico-em-guia-de-turismo-vagas-n%C3%A3o-preenchidas