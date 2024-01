Na noite de terça-feira (30), um homem morreu devido a ferimentos causados por facadas após uma briga na localidade de São Vicente, zona rural do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito fugiu do local, mas posteriormente entrou em contato com a Polícia Militar para relatar o ocorrido e informar que se encontrava escondido na vegetação.

Briga. A vítima foi identificada como Robson Bachiette, conforme informações da PM. Segundo apurações de A Gazeta, uma testemunha relatou aos militares que presenciou a briga entre a vítima e o agressor no meio da estrada principal de São Vicente. Ambos estavam utilizando uma vara de madeira, conhecida como ‘garruchão’, para lidar com o gado, e a vítima apresentava um sangramento na região do tórax.

A testemunha conseguiu separar os envolvidos ao conversar com o suspeito, que estava armado com uma faca pontiaguda. Uma ambulância foi acionada, mas, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital em Cachoeiro.

Confissão. Segundo informações de A Gazeta, o suspeito seria um andarilho que residia há anos na região e não foi localizado inicialmente pela equipe policial. Durante as buscas, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu uma ligação do próprio suspeito às 22h40, admitindo sua participação na briga, informando ter desferido três golpes de faca e relatando seu paradeiro. Os policiais encontraram o homem, de 53 anos, que confessou o crime, sendo encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional, e detalhes sobre os procedimentos adotados serão disponibilizados após a conclusão das oitivas. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) para necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.