A Prefeitura de Itapemirim divulgou o edital Nº 001/2024 (Secretaria de Educação), referente ao Processo Seletivo Simplificado Público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para contratação temporária.

Vagas. As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços de Centros de Educação Infantil (ASCEI), Maestro de Banda, Monitor de Transporte Escolar e Professor Municipal II. Os salários variam entre R$ 1.451,44 e R$ 3.118,50 + auxílio alimentação, no valor de R$ 1.000,00.

Inscrições. As inscrições estão abertas, e seguirão até às 23h59min do dia 01/02/2024 (quinta-feira). Os interessados devem se inscrever exclusivamente por meio do site, clicando aqui.

O edital estabelece que o candidato deverá realizar apenas uma inscrição, não podendo ser alterada. Caso haja duplicidade de inscrição será considerada a última inscrição. Em caso de dúvida, contatar a comissão através do e-mail [email protected]

A previsão é que os resultados finais sejam divulgados no dia 08/02, a partir das 17h.

Leia o edital completo no Diário Oficial do Município do dia 26/01/2024 – Edição nº 3768 clicando aqui.

Serviço:

Processo Seletivo Prefeitura de Itapemirim – Secretaria de Educação

Inscrições: 30/01 a 01/02/2024, por meio do site.

Confira o edital completo clicando aqui.