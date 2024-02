Ted Conti, jornalista, ex-deputado federal e atual subsecretário de estado na assistência social, confirmou ao portal 27 sua pré-candidatura à prefeitura de Guarapari pelo PSB e compartilhou um pouco sobre sua história na política.

Morador de Guarapari. Conti revela que um dos motivos que o levou a concorrer pela prefeitura de Guarapari é o fato de morar no município, e destaca seu compromisso com a cidade: “Desde a década de 80 eu frequento Guarapari e é uma cidade que amo. Me mudei para cá há 22 anos”, afirmou Conti.

Trajetória política. Segundo ele, a atuação como jornalista influenciou seu ingresso na política: “Durante 30 anos a gente mostrou os problemas do Espírito Santo lá na TV Gazeta, onde cobrávamos e mostrávamos a solução. É um trabalho parecido com a política. Foi por meio do jornalismo que comecei a gostar da política.”

Em 2018, Conti se candidatou e foi eleito deputado federal, cargo que ocupou por 3 anos e 4 meses. “Tive essa experiência no Legislativo e agora estou trabalhando como subsecretário de estado na Secretaria de Assistência Social. Tenho experiência no Legislativo, agora no Executivo, e a minha experiência como jornalista”.

Ações como deputado. Durante o período em que atuou como deputado federal, Conti destinou recursos para diferentes ações no município, como investimentos para a construção do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), equipamentos e maquinários destinados à agricultura e recursos para a segurança pública.