Policiais militares e civis prenderam, com o auxílio do Cerco Inteligente do Estado, um indivíduo com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ação aconteceu na noite dessa terça-feira (20), no bairro Niterói, em Piúma.

O suspeito de 29 anos é morador de Piúma e considerado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) o principal traficante de drogas do município, sendo alvo de uma robusta investigação da Delegacia de Polícia de Piúma. A equipe da DP de Piúma vem monitorando, há meses, a comercialização das drogas na cidade, identificando este indivíduo como o chefe do grupo criminoso que atua na região e um outro homem de 25 anos, como seu ‘braço direito’.

Com o andamento da investigação, a DP de Piúma solicitou ao Poder Judiciário mandados de prisão para os dois investigados e os pedidos foram deferidos. Nessa terça-feira (20), a Polícia Civil em Piúma acionou o Cerco Inteligente, solicitando o monitoramento do veículo do suspeito. O carro foi acompanhado no trajeto desde o município de Vila Velha até Piúma, onde a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a abordagem.

Os militares da 10ª Companhia Independente receberam a informação do Cerco Inteligente de que o carro estava passando por Guarapari, se deslocando em direção ao município de Anchieta. Existia ainda, a possibilidade de haver drogas e armas no veículo.

Imediatamente, a equipe que estava em Iriri se deslocou até Anchieta e durante o trajeto avistou o automóvel na região de Novo Horizonte. Foi solicitado apoio de outros militares, além da Polícia Civil, sendo iniciado o acompanhamento no sentido Piúma. O veículo foi abordado próximo à rodoviária do município.

No interior do veículo foram encontradas duas porções de maconha, duas porções de haxixe e R$ 1.125,00 em espécie. O condutor era o alvo da investigação da DP de Piúma e, no carona, estava o ‘braço direito’ dele.

Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Piúma, onde, além do cumprimento dos mandados de prisão, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, sendo encaminhados ao Sistema Prisional.