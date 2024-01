A enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, foi encontrada morta em uma estrada rural de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, na última quinta-feira (11). Íris estava grávida de 8 meses e seu corpo foi encontrado com duas perfurações na região do tórax, além de estar coberto de cal.

Tiros. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o corpo de Íris foi localizado por um policial de folga na localidade de Iracema, durante a manhã, na estrada que liga Matilde a São Bento de Urânia. Os agentes informaram que a identificação da vítima foi desafiadora devido ao corpo estar coberto de cal, mas foi possível constatar duas marcas de tiro na região do tórax.

No local, foram encontradas cinco cápsulas de pistola calibre .40. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, mas, segundo parentes, os familiares só foram comunicados na segunda-feira (15).

Família. Em entrevista para a TV Gazeta, Márcia Rocha, mãe de Íris, contou como ficou sabendo da morte da filha. “A polícia descobriu um cadáver jogado na mata de Alfredo Chaves e aí foi confrontar com todas as Íris, porque com o corpo só tinha um cartão com o nome Íris, mas podia ser qualquer Íris. E aí chegou até mim. Ele foi falando das características e foi acontecendo as coincidências. E aí no final a gente percebeu que era a Íris, minha filha querida, amada”, disse a mãe.

A enfermeira tinha um filho de oito anos e morava em Jacaraípe, na Serra. O velório da jovem foi realizado na manhã desta terça-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde o corpo dela foi enterrado.

Repercussão. A enfermeira era mestranda em Ciências Fisiológicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desde março de 2023. A Ufes publicou uma nota de pesar sobre a morte de Íris.

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) também se manifestou sobre a morte da jovem.

“É com profundo pesar que o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) recebe a trágica notícia do falecimento da enfermeira Íris Rocha, de 30 anos, ocorrida de forma brutal em Alfredo Chaves, no sul do estado. A jovem, que dedicou sua vida ao cuidado e bem-estar dos pacientes, foi vítima de um ato de violência que choca a todos nós. Que a memória de Íris Rocha permaneça viva em nossos corações, como exemplo de dedicação e amor à profissão”, lamentou o Conselho.

Investigações. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves e que nenhuma outra informação será repassada para preservar a apuração.