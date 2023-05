Helena Peçanha de Paula Costa, uma menina de apenas 8 anos, morreu após cair do 8º andar de um prédio em um condomínio na Praia do Morro, em Guarapari, na noite do último domingo (30). De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a perícia concluiu que o acidente aconteceu após a criança acessar a báscula do banheiro, que não tinha rede de proteção.

O pai de Helena, chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Guarapari, esteve no Departamento Médico Legal (DML) para liberar o corpo da filha, mas não tinha condições de falar com a imprensa.

Amigos da família contaram que Helena passou o dia brincando na casa de outra criança, um menino que é filho de um colega de trabalho do pai dela. Quando chegou em casa no final do dia, Helena ouviu o barulho de crianças brincando na área comum do condomínio e pediu para descer e brincar mais, mas estava chovendo e os pais não deixaram.

A menina então teria colocado uma cadeira perto da báscula do banheiro, se desequilibrou e acabou caindo. O apartamento da família fica no 9º andar, mas por estar em obras, os pais decidiram passar uns dias no apartamento da avó de Helena, no 8º.

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari, onde a menina fazia catequese, emitiu nota de pesar pela morte precoce. A Polícia Rodoviária Federal informou que o velório de Helena acontece na tarde desta segunda-feira (1°) na Capela do Aeroporto, em Guarapari. Amanhã o corpo segue para o cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, onde será cremado. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.