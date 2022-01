Três pessoas foram presas na tarde de hoje (11), depois de uma mega operação em dois bairros de Guarapari. Drogas também foram apreendidas.

No começo da tarde de hoje, polícias militares da Força Tática faziam patrulhamento de rotina no local conhecido como Buraco Quente, na rua da Marinha, no bairro Itapebussu com o cão policial Mike. Ao entrarem no beco, um suspeito atirou contra o cachorro (não acertou) e fugiu na direção do mangue. Imediatamente os policiais pediram apoio para realizar um cerco e até o helicóptero Hárpia foi acionado.

Dezenas de viaturas se concentraram no outro lado do canal de Guarapari, na região da Prainha de Olaria, para onde os suspeitos teriam nadado. A movimentação de tantas viaturas e o helicóptero chamou a atenção na cidade e logo vários vídeos da caçada aos suspeitos viralizou nas redes sociais.

Pelo menos um dos suspeitos foi preso depois de nadar até o outro lado do canal.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Portal 27, pelo menos três pessoas foram presas e drogas apreendidas. Material e suspeito foram levados para a delegacia de Guarapari.