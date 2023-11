Por Fernando Otávio | Vamos abordar a necessidade imperativa do poder público ter contribuições para ajudar o turismo em Guarapari, um destino conhecido por suas belezas naturais e potencial turístico imenso. Uma ação necessária é trabalhar pelo CADASTUR, um sistema de cadastro para pessoas e empresas do setor turístico que serve como uma ferramenta fundamental para a organização, formalização e legalização dos serviços turísticos no Brasil.

Na apresentação da pesquisa realizada pelo GEA – Guarapari Em Ação feita no feriado do Saco Cheio, nosso secretário de Turismo de Guarapari, Edgar Behle, manifestou uma preocupação importante: “Os empresários precisam colaborar para o turismo de Guarapari melhorar. Preciso que eles se cadastrem no CADASTUR, sem mais empresas no CADASTUR não conseguimos dinheiro para a cidade se desenvolver

O CADASTUR oferece uma série de benefícios, incluindo a participação em programas governamentais, acesso a financiamentos e maior visibilidade. Importante ressaltar que o cadastro, além de gratuito, é simples e acessível, podendo ser feito totalmente online. O papel do CADASTUR na obtenção de recursos federais para investimentos locais em turismo é crucial, destacando a necessidade de um número maior de cadastros para aumentar a capacidade de Guarapari de receber tais recursos.

Os benefícios de estar cadastrado no CADASTUR são consideráveis: desde incentivos a participações em programas de qualificação até apoio em eventos e maiores contribuições no mercado. Além disso, estar cadastrado no CADASTUR significa que a empresa está operando em conformidade com as leis brasileiras, um fator importante para a confiança dos turistas.

A situação atual de Guarapari em relação ao CADASTUR, contudo, revela uma realidade preocupante. Com apenas 24% dos estabelecimentos de hospedagem cadastrados, a cidade está atrás da média do ES que é de 29%, de Anchieta com 42%, Vitória com 52% ou mesmo Conceição da Barra com 32% dos empreendimentos de hospedagem com CADASTUR. Isso levanta uma questão crítica: por que cidades com menor importância turística têm maiores taxas de cadastro no CADASTUR do que Guarapari?

Um exemplo notável é Anchieta, premiada como Cidade Empreendedora, que tem utilizado sua Sala do Empreendedor como um meio eficaz para atrair e manter investidores. Este sucesso é um indicativo de que, com apoio e parcerias adequadas, a formalização de negócios no turismo pode ser facilitada. Em Conceição da Barra os empreendimentos de Hospedagens em área urbana, a maioria em qualquer município litorâneo, são dispendiosos de licenciamento ambiental, desde que tenham ligação de água e esgoto, assim como em Vila Velha que no máximo o Licenciamento será simplificado.

Em Guarapari o licenciamento Ambiental é mais facilitado para condominios do que para empreendimentos de meios de hospedagem, que mesmo em área urbana com rede de esgoto, coleta de lixo e tratamento de água tem a mesma dificuldade para obter seu licenciamento que um hotel , pousada ou resort fora da área urbana.

A Prefeitura de Guarapari, já teve várias iniciativas de sucesso para aumentar o número de empresas cadastradas no CADASTUR. As ações incluíram a visita a estabelecimentos turísticos para informar sobre os benefícios do cadastro e a importância de estar em dia com o sistema. Este esforço coletivo resultou em um aumento significativo no número de estabelecimentos cadastrados, demonstrando que, com dedicação e apoio, o turismo em Guarapari pode se qualificar e crescer.

Se Guarapari quer atrair mais turistas e desenvolver seu potencial turístico ao máximo, é fundamental que tanto o poder público quanto os empresários do setor trabalhem juntos. O cadastro no CADASTUR é um passo essencial neste processo, não apenas para o cumprimento legal, mas também como uma estratégia para melhorar a infraestrutura turística da cidade, aumentar a confiança dos visitantes e acessar recursos federais essenciais para o desenvolvimento do turismo local.