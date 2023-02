Tomaram posse na manhã de ontem (1) na Assembleia Legislativa (Ales), os deputados estaduais Tyago Hoffman (PSB) e Zé Preto (PL). Mesmo representando todo Estado, eles chegam ao poder legislativo estadual trazendo a esperança de novos tempos para Guarapari no cenário do Estado.

As expectativas são que os dois trabalhem por um Estado melhor e também por um olhar mais focado em Guarapari, visto que os dois serão da base de apoio ao governador Renato Casagrande. Tyago é um aliado natural e Zé Preto já disse que vai caminhar com Casagrande, visando o melhor para a cidade.

Agradecimentos. Tyago fez questão de agradecer os votos recebidos. “Contem com esse deputado. Estou muito feliz e muito grato a todas as pessoas que votaram em mim e que me deram essa oportunidade. Eu já disse isso e volto a dizer. Vou honrar cada um dos votos que eu recebi, para que nós passamos fazer um Espirito santo mais justo para todos os capixabas”, disse ele após tomar posse.

Saúde. Em entrevista à imprensa Zé Preto também disse que lutará pela saúde de Guarapari. “É uma luta que Deus me concedeu a honra de estar aqui hoje, e quero representar o nosso Estado e principalmente a nossa cidade de Guarapari. Deus me incumbiu essa obra. Podem esperar todo o empenho, todas as minhas forças para lutar pela nossa cidade que carece de muitas coisas, principalmente a saúde. Estou junto com o governador, junto com os colegas deputados para lutar para levar melhorias para nossa cidade de Guarapari”, afirmou.