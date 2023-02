Mais um ano letivo se inicia e a escola Maxime é uma das melhores opções para o seu filho estudar. Nesta quarta-feira (1), professores, diretores e toda equipe da escola, recepcionaram com muito carinho, pais e alunos, para dar início a essa jornada educacional diferenciada, que só uma das escolas mais tradicionais de Guarapari pode proporcionar.

Uma das diretoras da escola, Mary Lucy Gomide Lucci, falou sobre esse retorno as aulas. “Nossas expectativas são as melhores. A escola está toda linda, preparada e com muitas novidades para receber os nossos alunos para esse ano que vai ser maravilhosos. Temos algumas novidades no espaço físico, tudo bem lindo e preparado para eles. Nossos professores estão bem animados, com várias sugestões e inovações para que eles se sintam bem a aprendam com bastante entusiasmo”, ressaltou a diretora.

Extracurriculares. Ela lembra também que além das aulas em sala de aula, a escola oferece várias atividades extracurriculares como Judô, capoeira, futsal, balé, ginástica rítmica, Jiu-jitsu, violão entre outras. A diretora convida os pais que estão procurando uma escola de qualidade para vir visitar o Maxime Centro Educacional e conhecer a estrutura, onde os alunos recebem ensino de qualidade, mostrando que o Maxime é a escola mais completa de Guarapari.

