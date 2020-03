O universitário de Guarapari Matheus Garcia, de 20 anos, foi diagnosticado com leucemia linfoide aguda e precisa de doação de sangue AB-. Ele ficou internado na Serra, no Hospital Vitória Apart e precisa da doação para continuar o tratamento da doença.

Por ser um tipo sanguíneo muito raro, os pais de Matheus estão com dificuldades para encontrar doadores. Edson Garcia, o pai do universitário, afirma que ele esteve internado por um período. “O Matheus ficou 35 dias no Vitória Apart. Ele já concluiu a primeira fase da quimioterapia e começa a segunda etapa na próxima semana.”

O pai do Matheus ainda comunicou que a doação deve ser feita no Criobanco do hospital Santa Rita, em Vitória. Ele se dispôs a buscar a pessoa que puder doar sangue e levá-la, depois, em casa.

SERVIÇOS

Matheus Garcia

Criobanco – Hospital Santa Rita, Vitória – ES

Telefone do pai do Matheus: 27 99851-0238