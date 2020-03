A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje (10) o suspeito de ser o responsável pelo laboratório de cocaína em Buenos Aires, que foi desmontado em fevereiro do ano passado, em Guarapari. A prisão aconteceu em Viana, após a localização do suspeito no bairro Marcílio de Noronha. Na casa dele, foram encontrados R$100 mil em dinheiro, uma pistola e carros de luxo.

A operação comandada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, chegou ao nome de Thiago Santos, conhecido como Tutu, de 28 anos, através de uma delação premiada realizada pelo delegado Guilherme Eugênio, titular da Denarc de Guarapari. A localização de Thiago, um ano após a descoberta do laboratório de drogas, surgiu de uma denúncia anônima.

Thiago foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele é apontado pela investigação, por chefiar o laboratório de drogas em Guarapari e comandar o tráfico em Viana.

O laboratório usado para a produção da droga estava localizado na zona rural de Guarapari, em Buenos Aires. Na ocasião, o proprietário da casa onde era preparada a droga se entregou à polícia, mas até então, o responsável pelo laboratório era considerado foragido.