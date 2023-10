A Samarco lançou, nesta quinta-feira (19/10), vagas para supervisão das operações destinadas aos complexos de Germano, em Mariana (MG) , e de Ubu, em Anchieta (ES). A empresa priorizará a contratação de pessoas residentes nas comunidades anfitriãs e de distritos próximos. Serão dois processos seletivos e as inscrições vão até o dia 5/11.

“As contratações são destinadas a atender o aumento da nossa capacidade produtiva. Priorizaremos grupos minorizados: pessoas com deficiência, negras, LGBTI+, além da contratação de mulheres com o Programa Supervisoras da Operação – que é exclusivo para o público feminino. Queremos que mulheres, cisgênero e transgênero, tenham oportunidade de ocupar esses espaços”, destacou a gerente de Atração e Desenvolvimento, Adriana Gomes.

Processo seletivo. Para ambos os casos, os processos seletivos serão iniciados nos próximos meses, com previsão de contratação ao longo do primeiro semestre de 2024.

Confira as oportunidades:

Programa Supervisoras da Operação: esse processo será exclusivo para mulheres, com atuação nas áreas de Beneficiamento e Mina (MG), Manutenção (MG e ES) e Porto (ES), com os seguintes requisitos:

– Ter formação em Engenharia Mecânica, Elétrica, Minas, Metalúrgica, Produção, Química, entre outras.

– Experiência consolidada na área da operação ou manutenção de plantas industriais.

– Não será necessário ter experiência em gestão, pois haverá uma trilha de desenvolvimento com foco em aprimorar competências técnicas, comportamentais e gestão de equipes.

– Disponibilidade para atuar em regime de turno.

– CREA ativo.

As inscrições para o Programa Supervisoras da Operação são por meio deste link.

Vagas de supervisão: a atuação será nas áreas de Manutenção (MG e ES); Beneficiamento, Mina, Instrumentação (MG) e Porto (ES), com os seguintes requisitos:

– Preferencialmente ter experiência em gestão – supervisão de equipes em plantas industriais (preferencialmente no setor de mineração ou siderurgia).

– Formação em Engenharia Mecânica, Elétrica, Minas, Metalúrgica, Produção, Geologia, Controle e Automação, Computação, Telecomunicações, Química, entre outras.

– CREA ativo.

– Disponibilidade para atuar em regime de turno.

– Desejável inglês intermediário e experiência em gestão de contratos.

– Para as posições do Porto, o inglês avançado é imprescindível.

Para se inscrever nas vagas de supervisão, clique aqui.