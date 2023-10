Na tarde da última quarta-feira (18), os salva-vidas de Guarapari realizaram uma assembleia em frente a sede da prefeitura em busca de melhorias nas condições de trabalho. Participaram da manifestação cerca de 40 salva-vidas, assim como representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Guarapari (Sintrag).

Reivindicações. De acordo com o diretor financeiro do Sintrag, Vagner Bazilio, a categoria reclama sobre a falta de equipamentos de proteção individual (EPI), protetor solar e equipamentos para realizar os salvamentos. Segundo ele, os postos de guarda-vidas não protegem os profissionais de sol ou chuva.

Outro questionamento é quanto aos uniformes. Bazilio revela que registrou um servidor utilizando o uniforme do município de Anchieta por não possuir a vestimenta de Guarapari. “Não tem uniforme para o servidor estar exercendo o seu serviço dentro do município”, conta Bazilio.

A categoria também reivindica pelo aumento do número de salva-vidas no município. Segundo a Secretaria de Turismo, existem 80 profissionais atuando em Guarapari. “Também queremos um contrato de trabalho mais extenso, pois o atual é de apenas 6 meses, além de direitos trabalhistas.”

Greve. Segundo Bazilio, a possibilidade de greve da categoria é uma realidade, caso as demandas continuem sem solução. “A greve é real, foi decidida por unanimidade pela categoria, e temos um tempo legal para ela. Esse prazo termina na quarta-feira às 12h. Protocolamos o aviso de greve na administração municipal e corpo de bombeiros. A administração tem esse prazo para nos dar uma resposta satisfatória e assim não precisar chegarmos ao ponto de parar o serviço de salvamento”, revelou.

Respostas. Em entrevista à imprensa, o secretário de Turismo, Edgar Behle, reconheceu as reivindicações da categoria e falou sobre as ações que estão sendo tomadas para solucionar as demandas. De acordo com o secretário, os equipamentos necessários e os novos pontos para os guarda-vidas estão em processo licitatório e a previsão é que cheguem antes do início do verão. “O município já está preparando o material. Os postos estão em processo de averiguação de preço, orçamento para contratação e finalização”, revela Behle.

Com relação à contratação de novos profissionais, Edgar disse que o próximo contrato prevê a convocação de mais 20 guarda-vidas, totalizando 100 servidores para o município.