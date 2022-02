O Vasco da Gama que amarga lutas e rebaixamentos está com possibilidade de ver a luz no fim do túnel. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o clube e a empresa de investimentos americana 777 Partners firmaram um memorando de entendimentos para a criação do Vasco SAF, em um negócio global de R$ 1,7 bilhão.

Segundo o jornalista, o 777 Partners comprará por R$ 700 milhões uma participação de 70% na nova empresa, que está avaliada em R$ 1 bilhão. Pelo acordo, assumirá a dívida de outros R$ 700 milhões do clube.

Ainda de acordo com a matéria, o documento foi assinado em Miami pelo presidente do Vasco, Jorge Salgado, e pelo fundador da 777 Partners, Joshua Wander. Ainda segundo ele, para que o negócio seja sacramentado, faltam três passos: uma due diligence nas contas do clube e duas aprovações — uma do Conselho Deliberativo e outra da Assembleia Geral de sócios de uma oferta vinculante, aquela em que o investidor não pode mais desistir do negócio