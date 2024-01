A temporada de verão 2024 está prestes a ganhar vida na Praça Dona Carmem, onde uma agenda repleta de shows promete agitar as noites da 1ª quinzena de janeiro. Com uma variedade de estilos musicais, a programação garante entretenimento para todos os gostos.

No sábado (06), a Mofo Banda abre a noite, seguida por Nano Vianna. No domingo (07), a Banda Frequêncy abre o show, seguido por Luiz Show. A segunda semana de shows começa na sexta-feira (12), com o Grupo Mulekagem do Samba, seguido pelo Grupo Simplicidade do Samba. No sábado (13), o Grupo ArtSamba abre a noite, seguido pela Banda Abadart. No domingo (14), o Palco Livre será aberto para apresentações de artistas locais, a partir das 18h. O show de encerramento será realizado pelo Grupo Pele Morena, às 23h.

Com uma diversidade musical que abrange desde o samba até o pop, a programação de shows na Praça Dona Carmem promete ser o ponto alto das noites de verão, atraindo moradores locais e turistas em busca de boa música e entretenimento de qualidade. Prepare-se para dançar, cantar e aproveitar o melhor da estação na vibrante atmosfera da Praça Dona Carmem.