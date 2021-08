Uma pesquisa realizada pelo vereador Rodrigo Borges (Republicamos), mostra que a obra do hospital de Guarapari está andando a passos lentos, quase parando. De acordo com o vereador, que colocou até um outdoor para mostrar a “evolução” da obra, em seis meses o hospital teve um andamento de apenas 4%.

De acordo com o vereador, de dezembro de 2020 até maio deste ano, a obra que já foi adiada várias vezes pelo prefeito Edson Magalhães, saiu de 48% para apenas 52% de obra concluída.

“Nós percebemos que eles não estavam alimentando o sistema do Geobras do Tribunal de Contas. Cobramos a prefeitura, acionamos o TCE e com a atualização, vimos que o andamento da obra foi de apenas 4%”, disse o vereador.

Fiscalização. Rodrigo afirma que está exercendo seu papel de vereador e fiscalizando a prefeitura. “Estaremos fiscalizando e trazendo para a população tudo o que for relativo as obras deste hospital. Criamos até uma página na internet para que as pessoas possam acompanhar essa fiscalização. Meu objetivo é com a fiscalização e divulgação das informações obter maior participação da população aumentando o controle social, que é o melhor maneira da sociedade interferir na dinâmica da administração pública. Precisamos ampliar as formas de interlocução com a população”, disse.

Perguntado se ele acha que a obra sai, Rodrigo respondeu. “Como vereadores não temos como adiantar ou fazer que tenha mais volume de mão de obra mensal. Só podemos informar a população do que está sendo feito, para que a população possa cobrar também. Estamos trabalhando e fiscalizando e iremos oficializar a prefeitura para que eles atualizem mensalmente o site do geobras”, finalizou.

Sem resposta da Prefeitura. Questionamos a prefeitura para que a mesma nos desse um parecer sobre essas afirmações feitas pelo vereador, e para que a mesma explicasse como está o andamento da obra, mas até o fechamento dessa matéria e no prazo estipulado por nossa equipe não recebemos nenhuma resposta.