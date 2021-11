A vereadora de Guarapari, Rosana Pinheiro (Cidadania), apresentou nesta terça-feira (23), um Projeto de Lei nº 254/2021, que declara o badalar dos sinos das igrejas da cidade (e as manifestações religiosas) como “Patrimônio Cultural Imaterial” do município.

O projeto vem logo após a polêmica de um morador que teria entrado na justiça reclamando do barulho dos sinos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro da cidade.

O projeto de Lei considera, como patrimônio cultural imaterial de Guarapari, as manifestações religiosas, os festejos, as tradições cristãs, as celebrações e as procissões dos devotos dos padroeiros de Guarapari (São Pedro e Nossa Senhora da Conceição), assim como o badalar dos sinos das igrejas, os festejos da Quaresma, da Páscoa e do Natal, e os demais eventos das igrejas e comunidades eclesiais de base.

Segundo a vereadora. “Nosso projeto se justifica pela preocupação de toda a sociedade guarapariense com a denúncia – já formalizada no Ministério Público do Espírito Santo – de que o badalar dos sinos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição causa poluição sonora. Mas há décadas os sinos da paróquia são badalados, no Centro de Guarapari, de forma a valorizar a história da cidade e a fé da população”, disse.

Ainda de acordo com Rosana. “Portanto, nosso interesse, com esta proposição, é preservar seus ritos religiosos e a liberdade das manifestações cristãs do seu povo. Nosso objetivo é garantir que os sinos sejam badalados em todas as igrejas de Guarapari”, explicou.