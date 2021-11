O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na manhã desta quarta-feira (24), da abertura oficial da Feira e Fórum de Energia (Fenergia 2021), que está sendo realizada no Centro de Convenções de Vitória. O evento com tema “O Espírito Santo na Transição Energética” coloca em discussão a criação de inovações em ideias e iniciativas que possam contribuir para uma política energética de Estado.

A Fenergia 2021 segue até quinta-feira (25) com os seguintes assuntos em debate: “Inovação na Transição Energética”, “Desafios da Mobilidade Elétrica”, “Linhas de Financiamento para a Transição Energética”, “O Potencial de Produção de Hidrogênio Verde”, “Programa Gerar”, “Perspectivas do Mercado de Gás no ES”, “Marco Regulatório para a Exploração de Energia Eólica e as Potencialidades do ES”, “Marco Regulatório da Geração Distribuída”, “Oportunidades de Geração de Energia Renovável a partir dos Resíduos no ES” e “Pesquisa & Desenvolvimento na Transição Energética”.



Em sua fala, Casagrande destacou as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado com foco na transição energética. “Temos o Programa de Geração de Energias Renováveis (Gerar) que concede incentivos a energias renováveis. Além disso, estamos tomando decisões internas para que nossas obras tenham energia renovável. Por exemplo, as novas obras precisam ter energia solar e estamos fazendo levantamentos para que possam adequar os prédios públicos já existentes”, citou.

O governador também falou que o processo de transmissão de matriz energética alcança outras áreas: “Queremos fazer a transição da frota de ônibus, trocando os motores a combustão por elétricos. Vamos iniciar os testes com quatro veículos já no próximo ano. Estamos ainda iniciando o debate para termos um laboratório de mobilidade elétrica que envolveria o Governo do Estado e empresas interessadas. A ideia é debatermos esses temas e investirmos cada vez mais em energias renováveis.”