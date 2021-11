O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), enviou notificação à empresa Uber do Brasil Tecnologia, na última quinta-feira (18), para que preste esclarecimentos acerca das diversas queixas dos consumidores recebidas pelo órgão relacionadas à prestação de serviço insatisfatório pelos motoristas cadastrados na empresa.

As insatisfações dos consumidores estão relacionadas ao cancelamento excessivo de viagens, à demora para a localização de motoristas disponíveis para atendimento e ao aumento injustificado do valor da viagem ao localizar motorista, gerando uma sequência de transtornos aos consumidores.

Segundo o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, as práticas de cancelamentos das viagens, além do posterior aumento do preço pela prestação do serviço, poderiam ser enquadradas como vantagem manifestamente excessiva, na medida em que dificultam o atendimento e oneram o consumidor.

“De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deverá prestar o serviço de forma eficaz e com qualidade, evitando práticas comerciais desleais ou abusivas”, acrescentou o diretor.

A empresa tem o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar a partir do recebimento da notificação.