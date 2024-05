A 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guarapari, realizada nesta terça-feira (28), teve como principal destaque a aprovação do Projeto de Lei nº 084/2024, criado pela prefeitura de Guarapari, que institui o programa Bolsa-Atleta guarapariense. Ainda na sessão os vereadores discutiram requerimentos, indicações, moções e outros projetos de lei.

O presidente da Câmara, Wendel Lima, solicitou regime de urgência para alguns projetos, os quais foram transferidos para a ordem do dia. No entanto, o foco principal da sessão foi o Projeto de Lei nº 084/2024, de autoria do Poder Executivo, que visa apoiar atletas locais.

Discussão e votação. O presidente Wendel Lima explicou os procedimentos de votação para a aprovação do programa Bolsa-Atleta, mencionando as emendas modificativas propostas pelos vereadores. Essas emendas incluíram a facilitação dos requisitos para concessão do benefício, com base nos rankings estaduais, e a definição de uma faixa etária de 14 a 60 anos.

O projeto foi amplamente discutido. Kamilla Rocha expressou sua insatisfação com a demora na aprovação e a falta de clareza em alguns pontos do projeto. Luciano criticou a secretária de esportes, Joelma Meriguete, por suas postagens críticas aos vereadores. Max Júnior defendeu o envio do projeto às comissões na semana anterior para uma análise mais detalhada. Dudu Corretor e Izac Queiroz também expressaram suas opiniões, com este último apontando interesses politiqueiros no projeto.

R$ 583 reais. Os vereadores criticaram o valor da bolsa, estabelecido em R$ 583, e a postura da secretária de esportes. Max Júnior argumentou que o impacto financeiro seria pequeno. Rodrigo Borges e Izac Queiroz ressaltaram a falta de responsabilidade e a necessidade de maior debate e inclusão dos treinadores no projeto.

Apesar das críticas, o Projeto de Lei nº 084/2024, com as emendas modificativas, foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Esta aprovação marca um passo importante para o incentivo ao esporte em Guarapari, demonstrando a disposição da Câmara Municipal em apoiar os atletas locais, mesmo diante de divergências e críticas ao processo legislativo.