O ex-prefeito da Serra, Audifax Barcelos (REDE), visitou a Câmara de Guarapari nesta semana (17), onde proferiu uma palestra para os vereadores e servidores. Audifax que já foi deputado federal, compartilhou sua experiência de gestão e também seu conhecimento como especialista em administração pública e graduado em administração e economia.

Resultados. Audifax tem como resultados elevar seu município ao 1º lugar no país em transparência, e à 17ª posição no ranking brasileiro das cidades que mais investem. “Estou feliz de poder falar de nossa experiência. Agradecer ao Wendel pela oportunidade de falar para a população, através da Câmara, do que nós fizemos na cidade da Serra e trazer um pouco dessa experiência. Foi um dia importante para mim”, disse Audifax.

União. Durante sua palestra, Audifax conclamou a todos os parlamentares de Guarapari a deixarem de lado as divergências partidárias e políticas, para unirem forças e trabalhar de forma conjunta em favor do povo. O presidente da Câmara, Wendel Lima (PTB), que recepcionou Audifax, agradeceu a presença. “Foi uma palestra de gestão de resultados, uma honra recebê-lo em nossa cidade”, afirmou o presidente.