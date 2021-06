O Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortes por Covid-19. A marca foi alcançada neste sábado (19). O Ministério da Saúde confirmou às 17h28 mais 2.301 óbitos em 24 horas, totalizando 500.800 vítimas desde o início da pandemia.

O país ultrapassou os 500 mil mortos apenas 50 dias depois de chegar à marca de 400 mil e cerca de 15 meses após a confirmação da primeira morte pela doença. Brasil é segundo país do mundo com maior número de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos; no ranking de vacinação, país está em 67º

Dos estados, onze estão em alta de mortes. Treze em estabilidade. Já o Rio Grande do Norte (-26%), Acre (-29%) e Espírito Santo (-41%) estão em queda. Das regiões, Sudeste (27%) e Sul (76%) apresentaram aceleração. Já Centro-Oeste (5%), Nordeste (10%) e Norte (7%) se mantiveram estáveis.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga manifestou pesar diante do número de mortos na pandemia no país. “500 mil vidas perdidas pela pandemia que afeta o nosso Brasil e todo o mundo. Trabalho incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível e mudar esse cenário que nos assola há mais de um ano”, diz o texto publicado no Twitter. “Presto minha solidariedade a cada pai, mãe, amigos e parentes, que perderam seus entes queridos”, complementou.