Guarapari recebe Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu em fevereiro.

Estão abertas as inscrições para o campeonato internacional de Jiu-Jitsu que está programado para acontecer nos dias 03 e 04 de fevereiro. O palco escolhido para o “AJP Tour Guarapari International Jiu-Jitsu Championship” foi o ginásio do Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba.

O campeonato, que ocorre pela sétima vez no Espírito Santo e exclusivamente em Guarapari, é promovido pela Federação Capixaba de Jiu-Jitsu Esportivo (FCJJE), que realiza os eventos provenientes da União dos Emirados Árabes – AJP Tour.

Participação. As inscrições para participação dos atletas estão abertas e podem ser realizadas por meio do site, clicando aqui.

As disputas englobarão todas as categorias, desde mirim até o master faixa preta, contemplando tanto o masculino quanto o feminino, além da categoria NO GI. O público poderá prestigiar a competição, que será aberta para toda a comunidade.

Realização. De acordo com os organizadores, o AJP Tour Guarapari é um evento anual que tem como objetivo destacar a capacidade singular do município em sediar uma competição de grande magnitude. Além disso, o torneio integra o calendário como uma etapa de um ciclo de competições realizadas anualmente pela AJP TOUR. Destaca-se o impacto econômico, comercial, hoteleiro e turístico é evidente, proporcionando visibilidade significativa ao município durante a consolidação do evento.

O evento conta com o patrocínio do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) e apoio da Prefeitura Municipal de Guarapari.

Ranking. Os melhores atletas capixabas estarão presentes no evento e atletas filiados à FCJJE estarão concorrendo ao ranking da entidade. A somatória de pontos em cada competição segue um sistema específico (Campeão: 6 pontos, vice-campeão: 3 pontos e terceiro colocado: 1 ponto).

Serviço:

AJP Tour Guarapari International Jiu-Jitsu Championship 2024

Data: 03 e 04 de fevereiro

Local: Complexo Esportivo Maurice Santos, R. Hilda Borges Vieira, 35-215 – Muquiçaba, Guarapari – ES

Inscrições: clique aqui