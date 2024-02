Durante um evento realizado com empresários na última sexta-feira (02), o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre os investimentos no município e a inauguração do aguardado hospital de Guarapari.

Inauguração em março. Ricardo Ferraço afirmou que a inauguração do hospital está próxima e deu uma nova previsão para o fim das obras. “Tudo indica que as obras estarão sendo concluídas até março”, declarou o vice-governador.

Segundo Ferraço, após a entrega da obra, o governo estadual assumirá a responsabilidade pelo custeio do funcionamento do hospital. Ele enfatizou o compromisso do governo e ressaltou a importância do investimento.

“O hospital de Guarapari não é uma esperança, já é uma realidade. Até março estaremos aqui para entregar à população de Guarapari o início do funcionamento do Hospital Cidade Saúde”, declarou Ferraço.

Novos serviços. O vice-governador destacou os novos serviços que serão oferecidos para a população. “O novo hospital será ampliado com novas verticais, novas especializações”. O Hospital Cidade Saúde oferecerá atendimentos de clínica médica, pediatria, maternidade, cirurgias, enfermaria, UTI, ortopedia, traumatologia, cardiologia e pneumologia.