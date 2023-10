Na última sexta-feira, dia 20, o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, acompanhado pelo vice-governador, Ricardo Ferraço, se reuniu com Bruno Lamas, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, além de representantes da Fecomércio e da Samarco.

Segundo informações divulgadas pela prefeitura, o encontro teve como foco a apresentação do projeto de revitalização do Radium Hotel, realizado no Hotel Senac, situado na Ilha do Boi. O projeto, inteiramente financiado pela Samarco, já se encontra completamente finalizado e será submetido a processo de licitação nos próximos dias. Essa iniciativa é uma parceria entre o governo estadual, a Fecomércio e a prefeitura de Guarapari.