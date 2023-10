O estacionamento Rotativo em Vila Velha, intitulado de “Zona Azul”, voltará a funcionar na próxima segunda-feira (23), no Polo de Moda Glória. A fiscalização será realizada por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, que utilizarão viatura equipada com câmeras para fazer a leitura das placas dos veículos. Além disso, as viaturas serão adaptadas com o sistema de muralha eletrônica, que poderão detectar veículos com restrição de furto ou roubo.

A tarifa do estacionamento poderá ser adquirida pelo aplicativo “Vaga Legal”, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, em 42 pontos de vendas distribuídos no comércio local, ou pelo QR Code disponível nas placas indicativas de rotativo, já instaladas na Glória. O pagamento no comércio pode ser realizada por dinheiro em espécie, cartões de débito, crédito ou PIX.

As taxas de estacionamento serão de R$ 0,50 para carros e R$ 0,25 para motos, cobradas a cada período de 15 minutos de permanência no estacionamento. O tempo máximo permitido será de três horas, sem possibilidade de prorrogação ou renovação do tempo. Os motoristas poderão utilizar a vaga gratuitamente por até 15 minutos, desde que ativem essa opção no aplicativo.

Segundo o Prefeito Arnaldinho Borgo o rotativo será implementado para trazer segurança e democratização do estacionamento. O prefeito destacou ainda a importância do novo sistema que permitirá que a prefeitura fique com 100% do recurso arrecadado. Antes, apenas 4% era retido aos cofres do município.

“As viaturas terão como missão de ajudar na segurança urbana do Polo de Modas, um dos pontos que vamos monitorar. Assim, a Glória terá uma viatura exclusiva monitorando não só vagas de estacionamento, mas inibindo que veículos com restrição de furto e roubo, assim como criminosos foragidos da justiça circulem pelo local. Além disso, todo o recurso do estacionamento será destinado ao Fundo Municipal de Segurança Pública, que voltará aos moradores e usuários como melhorias na sinalização viária e em segurança urbana”, comentou o prefeito Arnaldinho.

Ao todo o Zona Azul contemplará 755 vagas. Motocicletas, motonetas e ciclomotores terão locais de estacionamento previamente estabelecidos e não poderão utilizar as vagas destinadas aos automóveis.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes, ressaltou que a integração com sistemas nacional e estadual permite que em tempo real os guardas sejam informados sobre restrições de veículos e foragidos da justiça. Esse, segundo ele, é um grande diferencial do sistema ser operado por agentes da Guarda e não civis.

“Essa integração em tempo real permite que a Guarda aja rapidamente para tirar de circulação criminosos e possíveis ameaças, como um veículo com placas clonadas, por exemplo. Por isso a viatura usada no monitoramento está integralmente preservada, com compartimento para que seja possível condução de suspeitos”, explicou o secretário.

O Zona Azul funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Aos domingos e aos feriados não serão cobradas as taxas.

Isenção

Os moradores dos bairros contemplados que moram em edifícios sem vaga de garagem, que deixam os veículos nas ruas, terão de realizar o pedido de isenção do Zona Azul, na sede da Prefeitura de Vila Velha.

Idosos e pessoas com mobilidade reduzida também terão isenção de taxa, desde que estejam estacionados nas vagas destinadas a esses públicos e que estejam com as credenciais visíveis nos veículos. Credenciais fornecidas por outros municípios também têm validade em Vila Velha. Tanto o idoso, quanto a pessoa com a mobilidade reduzida também precisarão indicar no aplicativo que estarão utilizando a vaga, mas nestes casos o valor não será cobrado.

Serviço

Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Sábados, das 8h às 13h

Domingo e feriados, não será cobrado.

Tarifa carro: R$ 0,50 para cada 15 minutos

Tarifa moto: R$ 0,25 para cada 15 minutos

Compra de crédito: Aplicativo “Vaga legal” ou nas lojas credenciadas