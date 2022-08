O início do mês de agosto é marcado pelo avanço na saúde de Vila Velha. A partir desta segunda-feira (1º), as Unidades de Saúde da Barra do Jucu, Jardim Colorado, São Torquato, Ulisses Guimarães e Vila Nova aderem ao sistema de marcação de consultas on-line com o clínico-geral, complementando o sistema que contava com o agendamento virtual das Unidades de Saúde de Ataíde, Dom João e Divino Espírito Santo.

A secretária de Saúde, Cátia Lisboa, fala sobre o progresso da ação para o município: “o agendamento on-line de consultas faz parte do compromisso que o prefeito firmou com a população, modernizando a cidade e transformando-a em uma nova Vila Velha. Estamos nos organizando para que, em breve, todos os bairros sejam contemplados”, disse.

A transferência para agendamento on-line está sendo feita de forma gradativa e, por isso, ainda haverá a opção de marcação de consultas presencialmente nas Unidades Básicas de Saúde.

Como agendar

Para ter acesso ao agendamento de consultas on-line, é necessário fazer um cadastro no site da Prefeitura de Vila Velha.

Confira o passo a passo:

1. Vá até o site da PMVV

2. Clique em “Agendamento de Consultas” e selecione a opção “Cadastrar”

3. Após a realização do cadastro compareça a Unidade de Saúde com o seu comprovante de residência para validar seu cadastro

Bairros disponíveis para o agendamento on-line:

UBS Divino Espírito Santo

Divino Espírito Santo, Praia da Costa e Itapuã

UBS Dom João

Dom João Batista e Garoto

UBS Ataíde

Ataíde, Aribiri e Calaviere

UBS Vila Nova

Vila Nova, Ilha dos Bentos, Novo México, Santa Mônica Popular, Jardim Asteca e Jardim São Paulo

UBS Jardim Colorado

Brisamar, Santos Dumont e Jardim Colorado

UBS Ulisses Guimarães

Ulisses Guimarães, 23 de Maio, Praia dos Recifes e São Conrado

UBS Barra do Jucu

Barra do Jucu, Riviera da Barra, Santa Paula 1, Santa Paula 2 e Itapuera da Barra

UBS São Torquato

São Torquato, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Morro da Boa Vista e Sagrada Família