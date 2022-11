Vila Velha é o município, dentre os outros do Espírito Santo, que está no topo do ranking de menor tempo para abertura de empresas. De acordo com os dados do Governo Federal, em apenas 9h o empresário consegue abrir sua empresa. Dentre essas horas, o empreendedor gasta 3h para viabilizar e 6h para registrar a empresa. Esses dados são do Governo Federal.

O município saltou de 10º lugar para 1º. Isso é fruto da desburocratização e de muito trabalho, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti: “Isso é um marco para o município. Desde o início da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, estamos trabalhando para desburocratizar e facilitar para o empreendedor. O objetivo é tornar Vila Velha a melhor cidade para empreender. Somente de janeiro até hoje, quase 10.800 empresas já foram abertas no município”, afirma.

Everaldo Colodetti ainda ressalta que a agilidade para abrir a empresa ajuda tanto o empreendedor quanto o funcionário: “Com essa agilidade, o empresário poderá começar a trabalhar mais rápido e assim gerar mais emprego e renda”, disse.