Tragédia na região rural de Guarapari. Na tarde deste sábado (5), um homem e uma mulher foram baleados em um sítio na região de Jacarandá na zona rural de Guarapari. Eles foram socorridos, mas a mulher, identificada como Fernanda da Silva Pereira, de 23 anos, acabou morrendo.

A princípio, segundo o site A Gazeta, informações eram de que um homem e uma mulher teriam invadido um sítio com o objetivo de agredir, com um facão, um homem que estava no local.

Mas segundo um advogado da família, que preferiu não se identificar, Fernanda seria irmã do dono do sítio, fruto do segundo casamento do pai deles, que já faleceu. Após a morte do pai, os irmãos estavam em disputa judicial por conta da herança.

Eles tentavam chegar a um acordo em relação ao sítio, que ficou com a irmã, mas, ainda assim, o acusado de atirar não quis sair do local. Ainda de acordo com o advogado ao site A Gazeta, Fernanda foi ao sítio junto com a mãe, que é madrasta do acusado, a namorada e um tio para conversarem.

Quando chegaram ao local, foram recebidos pelo acusado e sua esposa, que estavam com um facão, tendo início uma discussão. Em determinado momento, o suspeito teria pegado uma arma e atirado duas vezes contra a irmã. Ele ainda atirou contra o tio da vítima e tentou matar a mãe e a namorada de Fernanda, que conseguiram escapar. O atirador fugiu após os disparos.

Ainda de acordo com a reportagem, Fernanda teria entrado no sítio com um homem e, ao visualizar os suspeitos, o indivíduo, para se defender e também tentar evitar que o sítio fosse invadido, efetuou disparos. O homem e a mulher foram atingidos, porém quando a PM chegou ao local, ambos já tinham sido socorridos para o Pronto Atendimento (PA) de Viana. No PA, os policiais foram informados que a mulher tinha ido a óbito. O tio de Fernanda foi transferido em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.